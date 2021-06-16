Старт АПЛ запланирован на 14 августа (базовая дата 1-го тура), сообщает официальный сайт АПЛ. Интересно, что Манчестер Сити начнет защиту титула поединком против Тоттенхэма.

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Новички АПЛ – Брентфорд, Норвич, Уотфорд – будут проэкзаменированы Арсеналом, Ливерпулем и Астон Виллой соответственно. Известны даты и некоторых центральных матчей АПЛ – так Манчестер Сити 2 октября пожалует в гости к Ливерпулю, а 6 ноября отправится на Олд Траффорд. Культовое английское дерби между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится 23 октября.

Напомним, чемпионом АПЛ 2020/21 стал Манчестер Сити, обогнав на 12 очков второй Манчестер Юнайтед.

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