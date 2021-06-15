Холанд шумной вечеринкой дал еще один повод говорить о переходе в Манчестер Сити
15:32 - Читати українською
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд даже своим отдыхом добавляет масла в огонь трансферных слухов.
Норвежец во время отпуска пересекся с вингером Манчестер Сити Риядом Марезом. Компания громкими песнями разорвала заведение на греческом острове Миконос.
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Интересно, что именно Манчестер Сити считается одним из главных претендентов на Холанда. Марез решил подразнить публику остроумным комментарием: "Агент вышел на смену".
Добавим, что в прошлом сезоне нападающий провел за Боруссию 40 матчей, отметившись 40 голами и 11 результативными передачами.
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