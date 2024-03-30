Борнмут и Эвертон сойдутся в поединке 30-го тура АПЛ, а Илья Забарный и Виталий Миколенко получат разные роли на эту игру. А Челси с Михаилом Мудриком вскоре сыграет свой матч против Бернли.

Забарный уже традиционно оказался в стартовом составе Борнмута – на этот раз на игру против Эвертона. А вот Миколенко не будет противостоять сегодня партнеру по сборной Украины – Виталий не попал даже в заявку из-за болезни.

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Похоже, что Михаил Мудрик своей игрой за сборную Украины убедил Маурисио Почеттино – украинец попал в стартовый состав Челси на игру с Бернли.

Отметим, что поединки Борнмут – Эвертон и Челси – Бернли начнутся в 17:00 по киевскому времени.