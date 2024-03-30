Борнмут та Евертон зійдуться в поєдинку 30-го туру АПЛ, а Ілля Забарний та Віталій Миколенко отримають різні ролі на цю гру. А Челсі з Михайлом Мудриком незабаром зіграє свій матч проти Бернлі.

Забарний вже традиційно опинився у стартовому складі Борнмута – цього разу на гру проти Евертона. А от Миколенко не протистоятиме сьогодні партнеру по збірній України – Віталій не потрапив навіть до заявки через хворобу.

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Схоже, що Михайло Мудрик своєю грою за збірну України переконав Маурісіо Почеттіно – українець потрапив до стартового складу Челсі на гру з Бернлі.

Відзначимо, що поєдинки Борнмут – Евертон та Челсі – Бернлі розпочнуться о 17:00 за київським часом.