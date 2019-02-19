Апеляційний суд прийняв позов Олімпіка щодо дискваліфікації молодіжних команд, – Бурбас

Журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас розповів про судові розгляди стосовно дискваліфікації молодіжних команд Олімпіка через участь у договірних матчах.

Ігор Бурбас у своєму Twitter розповів про ситуацію навколо молодіжних команд Олімпіка після їхньої дискваліфікації через участь у договірних матчах.

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"З молодіжних команд Олімпіка можуть зняти всі підозри у нечесній грі. Апеляційний комітет прийняв від клубу заяву на перегляд скандальної справи. Вже завтра розпочнеться повторний розгляд з урахуванням нових обставин", – написав Бурбас.

Нагадаємо, що за відсутності молодіжних команд Олімпік ризикує не отримати атестат на участь в УПЛ у сезоні 2019/20.

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