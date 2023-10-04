Чемпионы Украины в, возможно, ключевой битве за продолжение еврокубковых перспектив. Матч, как и онлайн-трансляция Антверпен – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:45. В первом туре Лиги чемпионов 2023/24 бельгийцы и украинцы без особых шансов проиграли Барселоне и Порту. Поэтому личный поединок имеет важнейшее значение как минимум в борьбе за третье место, дающее право выйти в плей-офф Лиги Европы. Где смотреть матч Антверпен – Шахтер онлайн? Игру транслирует канал MEGOGO Футбол Первый, где в 18:45 начнет свою работу предматчевая студия.

Антверпен – Шахтер: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов