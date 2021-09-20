Легенда футбола и экс-партнер Месси в Барселоне Тьерри Анри списал инцидент во время матча ПСЖ – Лион (2:1) на адаптацию.

"Удивлен ли я? Да нет, не совсем. Меня это не удивляет. Может, Месси не хотел уходить с поля. Мы не знаем, что они говорят друг другу.

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Он определенно хотел остаться на поле, чтобы забить. Но голы придут, придут незаметно. Даже лучшему игроку в мире нужно время, чтобы адаптироваться", – цитирует Анри Footmercato.

Напомним, наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заменил аргентинца во втором тайме встречи с Лионом, что не понравилось Лионелю, и он не пожал руку тренеру.

ПСЖ благодаря сомнительному пенальти дожал Лион и закрепил лидерство в Лиге 1