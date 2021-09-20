Легенда футболу та екс-партнер Мессі у Барселоні Тьєррі Анрі списав інцидент під час матчу ПСЖ – Ліон (2:1) на адаптацію.

"Чи здивований я? Та ні, не зовсім. Мене це не дивує. Може, Мессі не хотів йти з поля. Ми не знаємо, що вони говорять один одному.

Мессі зневажив Почеттіно на очах Парк де Пренс – перший конфлікт Лео в ПСЖ

Він безумовно хотів залишитися на полі, щоб забити. Але голи прийдуть, прийдуть непомітно. Навіть найкращому гравцю у світі потрібен час, щоб адаптуватися", – цитує Анрі Footmercato.

Нагадаємо, наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно замінив аргентинця у другому таймі зустрічі з Ліоном, що не сподобалось Ліонелю, і він не потиснув руку тренеру.

ПСЖ дотиснув Ліон після сумнівного пенальті та закріпив лідерство в Лізі 1