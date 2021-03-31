"Я мог бы обдумать этот вариант. Не знаю, что сейчас происходит с Селтиком, но я очень уважаю этот клуб. Я до сих пор учусь и доступен для любых команд. Я точно хочу вернуться к работе тренером.

Джеррард может заменить Моуринью в Тоттенхэме – фаворитом считается другой тренер

То, что Стивен Джеррард сделал с Рейнджерс, просто невероятно. Мне нравится, что они дали ему время для формирования команды. Они нашли для него правильных игроков и получили фантастический результат", – приводит слова Анри RMCSport.

Напомним, француз находится в отпуске с февраля, когда покинул Монреаль. Если Тити согласится возглавить Селтик, то в сезоне 2021/22 за титул чемпиона Шотландии будут бороться две бывшие-суперзвезды АПЛ.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ