Тьєррі Анрі готовий взяти на себе процес повернення Селтіка на провідні позиції у Шотландії.

"Я міг би обдумати цей варіант. Не знаю, що зараз відбувається із Селтіком, але я дуже поважаю цей клуб. Я досі вчуся і доступний для будь-яких команд. Я точно хочу повернутися до роботи тренером.

Джеррард може замінити Моурінью в Тоттенхемі – фаворитом вважається інший тренер

Те, що Стівен Джеррард зробив з Рейнджерс, просто неймовірно. Мені подобається, що вони дали йому час для формування команди. Вони знайшли для нього правильних гравців і отримали фантастичний результат", – наводить слова Анрі RMCSport.

Нагадаємо, француз перебуває у відпустці з лютого, коли покинув Монреаль. Якщо Тіті погодиться очолити Селтік, то в сезоні 2021/22 за титул чемпіона Шотландії боротимуться дві колишні-суперзірки АПЛ.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ