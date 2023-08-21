Французская федерация футбола официально объявила о назначении легендарного форварда новым главным тренером молодежной сборной. Договор рассчитан до 2025 года.

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Предыдущего наставника Сильвена Риполья уволили после неудачи на Евро-2023. Французы считались одними из фаворитов, но сенсационно вылетели от Украины на стадии четвертьфинала (1:3). От Анри ждут достойного выступления на домашней Олимпиаде-2024 и на следующем чемпионате Европы. Дебют – 11 сентября на поле Словении в рамках первого тура квалификации.

Напомним, ранее 46-летний Анри возглавлял Монако и Монреаль, но не добился особого успеха. На ЧМ-2022 французская легенда помогал Роберто Мартинесу в сборной Бельгии – также провал (вылет на групповой стадии).

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