Футбол 24 отмечает вклад каждого из тренеров, которые помогали Руслану Ротаню на молодежном Евро и, по всей вероятности, поедут с этой командой в Париж.

Александр Мелащенко

Земляк главного тренера, также родившийся в Полтаве. Только если Мелащенко переходил из Динамо в Днепр, то Ротань сначала делал это в обратном порядке. Оба выступали за днепрян под руководством Евгения Кучеревского еще в начале "нулевых". Ранее этого форварда случайно заметил Виктор Пожечевский и пригласил в Ворсклу. А дальше был шанс всей жизни от Валерия Лобановского, поверившего в Мелащенко и пригласившего в Динамо, а затем в сборную. Александр не раз отмечал – среди всех его тренеров больше всего доверял ему именно Лобановский.

Василий Кардаш

Как и Мелащенко, является представителем предыдущего штаба молодежной сборной, где помогал Александру Головко. Начинал во львовских Карпатах, затем был переезд в Израиль и выступления в Черноморце Леонида Буряка. И все же главная команда в жизни Кардаша – киевское Динамо, за которое он выступал на рубеже тысячелетия. Кроме того, вызывался Йожефом Сабо, а затем и Лобановским в национальную сборную.

Сергей Кравченко

"Я вижу [в нем] единомышленника. Мы работаем в одном направлении. Мне легко с ним работать. Мы в процессе матча уже понимаем друг друга и понимаем, что нужно изменить или добавить. И это классно, когда помощник вместе с тобой думает в одном направлении. Мы еще когда играли в Днепре, то уже одинаково думали на футбольном поле", – сказал как-то Ротань о Кравченко. Хотя в штаб "молодежки" Сергей попал относительно недавно и приехал в команду прямо перед Евро. А еще Сергей помогает Руслану Петровичу в Александрии.

Владимир Езерский

Еще один ассистент Ротаня из Александрии. В "молодежке" отвечал за защитников и присутствовал на первых двух поединках команды на групповом этапе. За спиной у Езерского – выдающаяся карьера. Здесь и статус самого молодого футболиста Карпат, выигравшего бронзу в 1998-м (21 год), и выступления в Динамо, Днепре (с Ротанем), Шахтере, Заре и Таврии. Конечно, Езерский поиграл и за национальную сборную (в частности, на историческом чемпионате мира-2006).

Алексей Чистяков

Если говорить о футбольном прошлом, то у Чистякова оно наименее впечатляющее. Вершина – несколько матчей в Высшей лиге в составе Зари в середине 90-х. Из-за травмы Алексей в 25 лет завершил карьеру. Зато неплохо поработал в Академии Днепра, а также тренировал Зорю и Черноморец. В Днепре многое перенял у легендарного Игоря Ветрогонова, воспитавшего Протасова, Литовченко и Назаренко. Собственно, Чистяков также приобщился к становлению многих воспитанников Днепра.

Виталий Рева

Тренер вратарей "молодежки". Еще один из плеяды великих динамовцев. Входит в список лучших вратарей независимой Украины и завоевал полдесятка трофеев с киевским клубом. В начале тысячелетия играл за сборную Украины. Два года назад возобновил карьеру во второлиговом Левом Береге, работая при этом в штабе Ротаня. На тот момент Реве было 46 лет.

Евгений Гресь

Если вы читали газету "Команда" в 90-х, то точно знаете эту фамилию. Евгений Гресь на протяжении многих лет работал в разных украинских СМИ, а также входил в тренерский штаб полтавской Ворсклы. Особенно классно у Греся удавались интервью и тактический анализ. По сути, за второй компонент Евгений и отвечает в штабе Ротаня. Фактически он является одним из главных творцов Ротаньбола.

Евгений Барышников

Тренер, занимающийся физической подготовкой в "молодежке". Сам когда-то играл в футбол, в том числе в составе Днепра, и даже вызывался в молодежную сборную Украины. В родной команде не раскрылся, поэтому перебрался в Нефтяник, с которым дебютировал в Премьер-лиге. К сожалению, успешной карьере помешала тяжелая травма колена. Однако 34-летний Барышников нашел себя в административной и тренерской деятельности.