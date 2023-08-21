Французька федерація футболу офіційно оголосила про призначення легендарного форварда новим головним тренером молодіжної збірної. Контракт розрахований до 2025 року.

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Попереднього керманича Сільвена Ріполля звільнили після невдачі на Євро-2023. Французи вважалися одними з фаворитів, але сенсаційно вилетіли від України на стадії чвертьфіналу (1:3). Від Анрі чекають гідного виступу на домашній Олімпіаді-2024 та наступному чемпіонаті Європи. Дебют – 11 вересня на полі Словенії в рамках першого туру кваліфікації.

Нагадаємо, раніше 46-річний Анрі очолював Монако та Монреаль, але не досягнув особливого успіху. На ЧС-2022 французька легенда допомагав Роберто Мартінесу у збірній Бельгії – також провал (виліт на груповій стадії).

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