Анрі офіційно відновив тренерську кар'єру – легенду покликали виправляти ситуацію після приниження від України
Тьєррі Анрі отримав новий шанс довести свої вміння на тренерському містку.
Французька федерація футболу офіційно оголосила про призначення легендарного форварда новим головним тренером молодіжної збірної. Контракт розрахований до 2025 року.
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Попереднього керманича Сільвена Ріполля звільнили після невдачі на Євро-2023. Французи вважалися одними з фаворитів, але сенсаційно вилетіли від України на стадії чвертьфіналу (1:3). Від Анрі чекають гідного виступу на домашній Олімпіаді-2024 та наступному чемпіонаті Європи. Дебют – 11 вересня на полі Словенії в рамках першого туру кваліфікації.
Нагадаємо, раніше 46-річний Анрі очолював Монако та Монреаль, але не досягнув особливого успіху. На ЧС-2022 французька легенда допомагав Роберто Мартінесу у збірній Бельгії – також провал (виліт на груповій стадії).
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