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Нагельсманн изъявил желание выкупить конкурента Зинченко – на пути может стать стоимость игрока

21:36 32 Читати українською
Нагельсманн изъявил желание выкупить конкурента Зинченко – на пути может стать стоимость игрока
Анхелиньо / соцсети

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн оценил выступления Анхелиньо на правах аренды за немецкий клуб.

"В РБ Лейпциг Анхелиньо необходимо делать много вещей, которые сильно отличаются от тех, которые были в команде Гвардиолы. Анхелиньо быстро приспосабливается. Он – единственный новичок, который так быстро привык к моему футболу, особенно в нападении.

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Анхелиньо не задумывается, а интуитивно понимает много правильных вещей и применяет это на практике. Очевидно, он много думает перед матчем, что необходимо сделать, чтобы тренер был доволен. Анхелиньо действует инстинктивно, не проявляя ни страха, ни нервозности. Правда, в задней линии он не столь стабилен.

Я хотел бы выкупить его, но у него "сочный" ценник. Нужно посмотреть, что будет в нашем бюджете, и решит клуб, его отдал. Будущее покажет", – цитирует Нагельсманна Kicker.

К слову, Анхелиньо присоединился к РБ Лейпциг зимой 2020 года и успел сыграть за немцев 4 поединка. Права на испанца принадлежат Манчестер Сити. Добавим, что Анхелиньо выступает на позиции левого защитника, конкурируя в Ман Сити с Бенжаменом Менди и Александром Зинченко.

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