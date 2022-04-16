Очередная команда решила поддержать наше государство в кровавой войне с Россией.

Накануне, 15 апреля, в Первой лиге чемпионата Англии состоялся ряд матчей 43-го тура. В числе прочих свой поединок провел и Уиком. "Мебельщики" уверенно одолели Плимут (2:0) – еще до перерыва дубль оформил Макклири.

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Интересно, что на матч чемпионата Уиком вышел в сине-желтой форме, посвященной Украине. Так представитель третьего по силе дивизиона решил поддержать наше государство в неравной борьбе с российскими оккупантами.

К слову, Уиком после 43-х туров идет в турнирной таблице на четвертой строчке, набрав 78 очков – от второго места, которое позволяет напрямую подняться в Чемпионшип, команду отделяет 5 пунктов.

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