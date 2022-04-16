Чергова команда вирішила підтримати нашу державу у кривавій війні з Росією.

Напередодні, 15 квітня, у Першій лізі чемпіонату Англіїі відбулась низка матчів 43-го туру. Серед інших свій поєдинок провів і Уіком. "Меблярі" впевнено здолали Плімут (2:0) – ще до перерви дубль оформив Макклірі.

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Цікаво, що на матч чемпіонату Уіком вийшов у синьо-жовтій формі, привяченій Україні. Так представник третього за силою дивізіону вирішив підтримати нашу державу у нерівній боротьбі з російськими окупантами.

До слова, Уіком після 43-х турів йде у турнірній таблиці на четвертій сходинці, набравши 78 очок – від другого місця, яке дозволяє напряму піднятись у Чемпіоншип, команду відділяє 5 пунктів.

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