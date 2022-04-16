"У меня есть друзья там, маленький круг, но сейчас он сократился практически до нуля. Я так разочарован.

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Ребята, которых я знаю, звонили мне в самом начале вторжения, писали: "Мне так жаль, но мы не можем ничего сделать". Конечно, вы можете. Если вы молчите, значит, поддерживаете то, что происходит в Украине, и я не понимаю, почему.

Возможно, они напуганы, потому что видят в соцсетях, как россиян забирают в тюрьмы из-за протестов. Но посмотрите на футболистов или кого-нибудь с большой аудиторией. Можете ли вы поверить, если кто-то из них запостит слова: "Друзья, мы против войны, нужно ее остановить", – вы можете поверить, что их арестуют? Конечно, этого не сделают. Позор, что они ничего не говорят", – цитирует Зинченко The Guardian.

Напомним, Александр с 2015 по 2016 годы выступал за русскую Уфу.

К слову, украинцы уже 52-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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