Английский голкипер дважды опозорился в матче против Сток Сити – "черный день" для вратаря
07:30 - Читати українською
Сток Сити поиздевался над скромным соперником в товарищеском матче.
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Настоящим антигероем встречи стал голкипер гостей, который откровенно "привез" два мяча. В одном из эпизодов горе-вратарь хотел обыграть форварда соперников и закатил мяч в свои ворота.
В прошлом сезоне Чемпионшипа Сток Сити удалось финишировать на 14-й строчке. Новый розыгрыш второго по силе дивизиона Англии начнется уже 6 августа.
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