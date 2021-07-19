Сток Сити поиздевался над скромным соперником в товарищеском матче.

Сток Сити уничтожил Линфилд в спарринге, отгрузив сопернику аж 6 голов без ответа.

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Настоящим антигероем встречи стал голкипер гостей, который откровенно "привез" два мяча. В одном из эпизодов горе-вратарь хотел обыграть форварда соперников и закатил мяч в свои ворота.

В прошлом сезоне Чемпионшипа Сток Сити удалось финишировать на 14-й строчке. Новый розыгрыш второго по силе дивизиона Англии начнется уже 6 августа.

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