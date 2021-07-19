Сток Сіті познущався над скромним суперником у товариському матчі.

Сток Сіті знищив Лінфілд у спарингу, відвантаживши супернику аж 6 голів без відповіді.

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Справжнім антигероєм зустрічі став голкіпер гостей, який відверто "привіз" два м'ячі. В одному з епізодів горе-воротар хотів обіграти форварда суперників та закотив м'яч у свої ворота.

У минулому сезоні Чемпіоншипа Сток Сіті вдалось фінішувати на 14-й сходинці. Новий розіграш другого за силою дивізіону Англії розпочнеться вже 6 серпня.

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