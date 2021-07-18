Манчестер Юнайтед обыграл Дерби Каунти во главе с Руни
МЮ провел спарринг против представителя Чемпионшипа.
Товарищеский матч
Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Казим-Ричардс, 70 – Чонг, 17 Пеллистри, 59
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"Красные дьяволы" на классе одолели подопечных легенды Юнайтед Уэйна Руни. Наставники обеих команд за игру сменили всех игроков стартового состава, чтобы протестировать скамью запасных.
Стоит выделить искусный гол нидерландского нападающего Тахита Тонга, который красиво обыграл голкипера Каунти.
Напомним, новый сезон АПЛ стартует уже 13 августа, первым соперником Манчестер Юнайтед станет Лидс. Чемпионшип вернется раньше – 6 августа.
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