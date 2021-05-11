"Будет здорово снова увидеть болельщиков. Мы очень за ними соскучились, и Премьер-лига не была такой же без них. Их присутствие обеспечит фантастический финал до конца нашего сезона. Хотя на матчах АПЛ на следующей неделе будет лишь небольшое количество домашних болельщиков, это важный шаг в нашем возвращении к привычному порядку.

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Мы будем продолжать сотрудничать с правительством и другими органами власти, поскольку нашим приоритетом является наличие полностью заполненных, ярких стадионов, включая фанатов, с начала следующего сезона. Только тогда мы вернемся к настоящей Премьер-лиги", – отметил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс в комментарии пресс-службе учреждения.

Добавим, что возвращение болельщиков на трибуны планируется на поединки 37-го тура АПЛ, которые состоятся 18 и 19 мая. На арены допустят максимум 25% от вместимости стадиона.

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