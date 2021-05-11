"Я находился в расположении бразильской сборной U-17 и общался с представителями Шахтера. Однако у моего агента были контакты с руководителем City Football Group в Латинской Америке – Карлосом Санторо.

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Они поговорили, Санторо посмотрел мою игру, и она ему очень понравилась. Он сказал, что собирается показать фрагменты моих действий в Манчестер Сити. В случае одобрения они попытаются меня подписать. Слава Богу, они одобрили трансфер, чему я был очень рад", – цитирует Кайки ESPN.

Напомним, недавно Манчестер Сити объявил о трансфере 17-летнего бразильца. Кайки пока остается во Флуминенсе, но переберется в состав "горожан" после завершения сезона в Бразилии (следующей зимой).

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