В стартовом составе сборной Англии против Хорватии не оказалось ни одного из представителей Ливерпуля или Манчестера Юнайтед, сообщает Opta.

Англия – Хорватия – видео гола

Последний раз подобная ситуация возникала еще на Евро-1992 в матче против Франции. Добавим, что на замене Англия имеет двух представителей МЮ – Маркуса Рашфорда и Люка Шоу, и капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона.

К слову, матч группы D между Англией и Хорватией начался в 16:00, следить за текстовой онлайн-трансляцией можно по ссылке. Кроме них, в квартет попали Чехия и Шотландия.

Євро-2020: Англія на піку людських ресурсів, правильні фази Хорватії та Чехії, відродження Шотландії – прев'ю групи D