Англия – Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Англия встречается с Хорватией в первом туре чемпионата Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Англия – Хорватия стартовал в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер – Райс, Филлипс – Стерлинг, Маунт, Фоден – Кейн.
Запасные: Д.Хендерсон, Джонстон, Шоу, Грилиш, Дж.Хендерсон, Рашфорд, Коуди, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Сака, Беллингем.
Хорватия: Ливакович – Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич – Перишич, Крамарич, Ребич.
Запасные: Калинич, Слуга, Брекало, Влашич, Будимир, Пашалич, Шкорич, Бадель, Петкович, Юранович, Брадарич, Иванушец.