Англия – Хорватия – видео гола
17:21 - Читати українською
Англия встречается с Хорватией в первом туре группы D на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Матч Англия – Хорватия стартовал в 16:00 по киевскому времени в Лондоне. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка первого тура чемпионата Европы в группе D, в которую также попали Чехия и Шотландия. Эти команды свой поединок проведут 14 июня.
Англия – Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Британцы сумели открыть счет уже после перерыва. На 57-й минуте Филлипс вывел на ударную позицию Рахима Стерлинга и тот переиграл голкипера из пределов штрафной.
Видео гола Стерлинга:
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