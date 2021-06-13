Англия встречается с Хорватией в первом туре группы D на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч Англия – Хорватия стартовал в 16:00 по киевскому времени в Лондоне. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка первого тура чемпионата Европы в группе D, в которую также попали Чехия и Шотландия. Эти команды свой поединок проведут 14 июня.

Англия – Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Британцы сумели открыть счет уже после перерыва. На 57-й минуте Филлипс вывел на ударную позицию Рахима Стерлинга и тот переиграл голкипера из пределов штрафной.

Видео гола Стерлинга: