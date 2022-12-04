Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

4 декабря, 21:00, г. Эль-Хаур, стадион "Аль-Байт"

Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Сборная Англии еще задолго до старта катарского Мундиаля считалась одним из главных фаворитов турнира. Провал в Лиге наций несколько тревожил британцев и их фанов, однако опираться на ЛН как на маркер силы команды неправильно – и групповой этап ЧМ-2022 ярко это подтвердил. Приехав на серьезные соревнования, подопечные Гарета Саутгейта продемонстрировали убедительный футбол, уверенно выиграв свою группу.

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"Три льва" произвели впечатление очень мощного коллектива. Стоит отметить девять забитых голов при всего двух пропущенных – даже у Испании эта статистика хуже, хотя Гарет Саутгейт приучил к прагматичному футболу без феерии. При этом голы не были случайными – Англия в матчах с Ираном, Уэльсом и США провела 38 ударов по воротам, 29 из которых прошли с пределов штрафной (20 – с игры). По количеству передач между линиями островитяне опережают всех фаворитов ЧМ-2022.

В целом, количественные показатели британцев в атаке уступают Испании, Бразилии, Франции или Германии, однако команда компенсирует это высокой эффективностью действий. Сборная Англии стала похожей на себя в отборах к крупным турнирам. "Три льва" чрезвычайно уверенно реализуют преимущество в классе, хотя и не делают для этого слишком много. С таким футболом на краткосрочных соревнованиях можно добиться очень многого.

Тем не менее, идеальным коллектив не назвать. Несмотря на шикарную статистику с продвижением атак, не стоит забывать о тяжелом матче против США и первые 40 минут поединка против Ирана. Персы в довольно дырявом "автобусе" совсем не позволяли британцам зайти в штрафную, а американцы даже не закрывались – "звездно-полосатые" встречали Англию компактным средним блоком. Как следствие, подопечные Гарета Саутгейта провели всего три удара из пределов штрафной с игры.

Чтобы пройти нетривиальные прессинг-задумки соперника, островитянам приходилось опускать большое количество футболистов на свою половину, что било по эффективности в следующей фазе атаки. Тем не менее, эти проблемы компенсируются шикарной работой на стандартах и при завершении кроссов, не говоря уже о качестве исполнения в отдельных эпизодах. Также стоит отметить, что несмотря на трудности по ходу матчей, Гарет Саутгейт всегда адаптируется – во вторых таймах Англия только прибавляла.

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Хватит ли данных навыков для победы над Сенегалом? Интересный вопрос. Нельзя сказать, что из всех предыдущих соперников "львы Теранги" являются самыми сильными, но в оборонительном аспекте они самые организованные. В частности, давление африканцев на Де Йонга и Блинда заставило Нидерланды отказаться от продвижения через мощный левый фланг, а на правом "оранье" пришлось включать в розыгрыше Де Лигта (на мяче ему трудно, а сенегальцы еще и перегрузили Маттейса защитной работой).

Эквадор так и вовсе нейтрализовали, чему изрядно способствовала мобильность Идриссы Гуйе и Илимана Ндиайе – они перекрыли каналы передач на Кайседо и Эступиньяна, задушив позиционное наступление соперника. Гуйе впечатляет особенно. Его на этом турнире успели окрестить "защитной десяткой" – настолько активно он зачищает свою треть поля.

Для Англии такой футбол Сенегала может стать большой проблемой. Американцы уже работали в похожей манере, не позволяя опорнику (Райсу) помогать при выходе из обороны и заставляя островитян опускать футболистов из передних линий. Тот матч стал худшим для британцев на ЧМ-2022.

Правда, идеальным перформанс "львов Теранги" не назвать. В поединке с Эквадором они не выдержали своей же интенсивности, опустив линию обороны и предоставив больше свободы "Эль Три". Аналогичные проблемы возникли с Катаром – и оба соперника создали достаточно моментов для камбэка. Тем не менее, Сенегал удержал необходимый счет.

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Атаку африканцев после потери Мане практически все эксперты списали. На практике же все оказалось не столь страшно. Да, сборной очень не хватает Садьйо с его мобильностью и высоким качеством исполнения – он и прессинг усиливал, и в атаке делал результат. Без Мане коллектив наиграл всего на 3,8 ожидаемых голов (меньше создали только 5 участников плей-офф ЧМ-2022).

Впрочем, в каждом из матчей в группе Сенегал создавал хорошие моменты. Самое главное, команда демонстрировала тактическую готовность компенсировать потерю Мане – в частности, во встрече с Нидерландами удавалось выманивать "оранье" на свою половину и запускать атаки лонгболом. Это было настолько эффективно, что на чужой трети поля африканцы встречались с мячом чаще, чем техничные голландцы.

Также у Сенегала есть классно поставленные стандарты и грамотная игра по зонам завершения в штрафной. В конце концов, не стоит забывать о прессинге "львов Теранги" – именно он принес кучу моментов в матче с Катаром. Конечно, сегодня африканцы не будут настолько активно лезть вперед, но ситуативно они это все равно будут делать. Словом, Англии стоит готовиться к непростому поединку.

Кадровая ситуация

И все было бы красиво, если бы Сенегал не понес страшную кадровую потерю. Из-за перебора желтых карточек сегодня не сыграет Идрисса Гуйе – душа всей системы обороны Алиу Сиссе. Равноценной замены такому футболисту нет. Кроме того, под сомнением выход Шейку Куяте, у которого было мышечное повреждение.

Англия же не может рассчитывать на центрбека Уайта. Никто не знает, почему он покинул лагерь сборной – пишут только о личных причинах. Будем надеяться, что у него дома все в порядке, но для "трех львов" это не потеря. Бен на ЧМ-2022 не играл и уже не сыграет.

Ориентировочные составы на матч Англия – Сенегал

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Райс,Беллингем – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Сенегал: Э. Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс – Н. Менди, П. Гуйе, Сисс – Ндиайе, Диа, Сарр

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

В условиях отсутствия Идриссы Гуйе тренерскому штабу Сенегала придется придумывать какую-то командно-тактическую альтернативу. Уход в низкий блок стал бы худшим выбором – даже Катар с Эквадором прошивали его без особых проблем. Сила африканцев заключается в мобильности и чтении игры в середине поля.

Сборная Англии, в свою очередь, подходит к поединку в идеальных условиях. У "трех львов" работают практически все тренерские задумки, а кадровый потенциал объективно является лучшим среди всех команд на ЧМ-2022. Конечно, существуют определенные проблемы с продвижением под давлением, но они не являются критическими – по ходу выступлений в группе островитяне преодолевали эти трудности. Если же это не удавалось, на помощь приходили стандарты.

Во встрече с Англией очень важно не пропустить. Пока можно работать "от печки", шансы на успех остаются – впрочем, пропущенный андердогом гол резко вскрывает игру, а при таком сценарии в матче с британцами шансов нет. По крайней мере, у Сенегала и команд его уровня.

Способен ли Сенегал удержать нули? Вряд ли. Африканцы пропускали в каждой игре на ЧМ-2022, а сегодня у них еще и ведущий опорник вылетел. Англия же в атаке выглядит слишком эффективно, чтобы не наказать соперника за какую-то ошибку. Именно поэтому мы ставим на уверенную победу подопечных Гарета Саутгейта.

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