Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

4 грудня, 21:00, м. Ель-Хаур, стадіон "Аль-Байт"

Головний арбітр: Іван Бартон (Сальвадор)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Збірна Англії ще задовго до старту катарського Мундіалю вважалася одним із головних фаворитів турніру. Провал у Лізі націй дещо тривожив британців та їхніх фанів, однак опиратись на ЛН як на маркер сили команди неправильно – і груповий етап ЧС-2022 яскраво це підтвердив. Приїхавши на серйозні змагання, підопічні Гарета Саутгейта продемонстрували переконливий футбол, впевнено вигравши свою групу.

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"Три леви" справили враження дуже потужного колективу. Варто відзначити дев'ять забитих голів при всього двох пропущених – навіть у Іспанії ця статистика гірша, хоча Гарет Саутгейт привчив до прагматичного футболу без феєрії. При цьому голи не були випадковими – Англія у матчах з Іраном, Уельсом та США провела 38 ударів по воротах, 29 з яких пройшли з меж штрафного (20 – з гри). За кількістю передач між лініями острів'яни випереджають усіх фаворитів ЧС-2022.

В цілому, кількісні показники британців у атаці поступаються Іспанії, Бразилії, Франції чи Німеччині, однак команда компенсує це високою ефективністю дій. Збірна Англії стала схожою на себе у відборах до великих турнірів. "Три леви" надзвичайно впевнено реалізовують перевагу в класі, хоча й не роблять для цього аж надто багато. З таким футболом на короткострокових змаганнях можна добитись дуже багато.

Тим не менш, ідеальним колектив не назвати. Попри шикарну статистику з просуванням атак, варто не забувати про важкий матч проти США та перші 40 хвилин поєдинку проти Ірану. Перси у доволі дірявому "автобусі" зовсім не дозволяли британцям зайти у штрафний, а американці навіть не закривались – "зірково-смугасті" зустрічали Англію компактним середнім блоком. Як наслідок, підопічні Гарета Саутгейта провели всього три удари з меж штрафного з гри.

Аби пройти нетривіальні пресинг-задумки суперника, острів'янам доводилось опускати велику кількість футболістів на власну половину, що било по ефективності в наступній фазі атаки. Тим не менш, ці проблеми компенсуються шикарною роботою на стандартах та при завершенні кросів, не кажучи вже про якість виконання в окремих епізодах. Також варто відзначити, що попри труднощі по ходу матчів, Гарет Саутгейт завжди адаптовується – в других таймах Англія лише додавала.

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Чи вистачить даних навичок для перемоги над Сенегалом? Цікаве питання. Не можна сказати, що з усіх попередніх суперників "леви Теранги" є найсильнішими, але в оборонному аспекті вони найорганізованіші. Зокрема, тиск африканців на Де Йонга й Блінда змусив Нідерланди відмовитись від просування через потужний лівий фланг, а на правому "ораньє" довелося вмикати в розіграші Де Лігта (на м'ячі йому важко, а сенегальці ще й перевантажили Маттейса захисною роботою).

Еквадор так і зовсім нейтралізували, чому неабияк сприяла мобільність Ідрісси Гує та Ілімана Ндіайє – вони перекрили канали передач на Кайседо та Еступіньяна, задушивши позиційний наступ суперника. Гуйє вражає особливо. Його на цьому турнірі встигли охрестити "захисною десяткою" – настільки активно він зачищає свою третину поля.

Для Англії такий футбол Сенегалу може стати великою проблемою. Американці вже працювали у схожій манері, не дозволяючи опорнику (Райсу) допомагати при виході з оборони та змушуючи острів'ян опускати футболістів з передніх ліній. Той матч став найгіршим для британців на ЧС-2022.

Щоправда, ідеальним перформанс "левів Теранги" не назвати. У поєдинку з Еквадором вони не витримали своєї ж інтенсивності, опустивши лінію оборони й надавши більше свободи "Ель Трі". Аналогічні проблеми виникли з Катаром – і обидва суперники створили достатньо моментів для камбеку. Тим не менш, Сенегал втримав необхідний рахунок.

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Атаку африканців після втрати Мане практично всі експерти списали. На практиці ж все виявилось не настільки страшно. Так, збірній дуже не вистачає Садьйо з його мобільністю та високою якістю виконання – він і пресинг посилював, і в атаці робив результат. Без Мане колектив награв всього на 3,8 очікуваних голів (менше створили тільки 5 учасників плей-офф ЧС-2022)..

Втім, у кожному з матчів у групі Сенегал створював хороші моменти. Щонайголовніше, команда демонструвала тактичну готовність компенсувати втрату Мане – зокрема, у зустрічі з Нідерландами вдавалося виманювати "ораньє" на власну половину й запускати атаки лонгболом. Це було настільки ефективно, що на чужій третині поля африканці зустрічалися з м'ячем частіше, ніж технічні голландці.

Також у Сенегала є класно поставлені стандарти й грамотна гра по зонах завершення у штрафному. Зрештою, не варто забувати про пресинг "левів Теранги" – саме він приніс купу моментів у матчі з Катаром. Звісно, сьогодні африканці не будуть аж настільки активно лізти вперед, але ситуативно вони це все одно робитимуть. Словом, Англії варто готуватись до непростого поєдинку.

Кадрова ситуація

І все було б красиво, якби Сенегал не зазнав страшної кадрової втрати. Через перебір жовтих карток сьогодні не зіграє Ідрісса Гуйє – душа всієї системи оборони Аліу Сіссе. Рівноцінної заміни такому футболісту немає. Крім того, під сумнівом вихід Шейку Куяте, у якого м'язове пошкодження.

Англія ж не може розраховувати на центрбека Вайта. Ніхто не знає, чому він покинув табір збірної – пишуть лишень про особисті причини. Будемо сподіватись, що у нього дома все в порядку, але для "трьох левів" це не втрата. Бен на ЧС-2022 не грав і вже не зіграє.

Орієнтовні склади на матч Англія – Сенегал

Англія: Пікфорд – Тріпп'єр, Стоунз, Магуайр, Шоу – Райс, Беллінгем – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн

Сенегал: Е. Менді – Сабалі, Кулібалі, Діалло, Якобс – Н. Менді, П. Гуйє, Сісс – Ндіайє, Діа, Сарр

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

За умов відсутності Ідрісси Гуйє тренерському штабу Сенегалу доведеться вигадувати якусь командно-тактичну альтернативу. Відхід у низький блок став би найгіршим вибором – навіть Катар з Еквадором прошивали його без особливих проблем. Сила африканців полягає у мобільності та читанні гри в середині поля.

Збірна Англії, своєю чергою, підходить до поєдинку в ідеальних умовах. У "трьох левів" працюють практично всі тренерські задумки, а кадровий потенціал об'єктивно є найкращим серед усіх команд на ЧС-2022. Звісно, існують певні проблеми з просуванням під тиском, але вони не є критичними – по ходу виступів у групі острів'яни долали ці труднощі. Якщо ж це не вдавалося, на допомогу приходили стандарти.

У зустрічі з Англією дуже важливо не пропустити. Допоки можна працювати "від пічки", шанси на успіх залишаються – втім, пропущений андердогом гол різко розкриває гру, а за такого сценарію в матчі з британцями шансів немає. Принаймні, у Сенегалу та команд його рівня.

Чи здатен Сенегал втримати нулі? Навряд чи. Африканці пропускали в кожній грі на ЧС-2022, а сьогодні в них ще й провідний опорник вилетів. Англія ж в атаці виглядає занадто ефективно, щоб не покарати суперника за якусь помилку. Саме тому ми ставимо на впевнену перемогу підопічних Гарета Саутгейта.

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