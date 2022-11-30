По итогам группового этапа турнира в активе 25-летнего уже есть три забитых мяча. Рашфорд отмечался в матче с Ираном, а против Уэльса оформил дубль.

Премьерный гол со штрафного в видеообзоре матча Уэльс – Англия – 0:3

Маркус стал первым игроком Манчестер Юнайтед с 1966 года, который трижды отличился на крупном международном турнире (ЧМ или Евро). Тогда, на домашнем победном ЧМ-1966, в составе англичан три гола забил легендарный Бобби Чарльтон.

Напомним, что Чарльтон почти 20 лет карьеры провел в составе МЮ. Был капитаном сборной Англии, выигравшей чемпионат мира, и в том же году стал обладателем "Золотого мяча".

Англия разбила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ с первого места – теневое решение Саутгейта дало результат за 2 минуты