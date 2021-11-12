ЧМ-2022, отбор. Группа F, 9 тур

Молдова – Шотландия – 0:2

Голы: Паттерсон, 38, Адамс, 65

Британцы встречались с худшей командой группы и готовились оформить выход в плей-офф. Уверенность в успехе была настолько сильна, что на выезд в Молдову отправилась солидная армия болельщиков. Именно они поддерживали атмосферу на трибунах, играя на волынках и напевая песни.

Первый тайм получился довольно ровным. Гости со старта пытались давить, но Молдова выстояла и стала опасно отвечать. Несколько шансов имел капитан Артур Ионицэ. Уйти на отдых команды должны были при ничейном счете. Было бы справедливо, но у "скоттов" были свои планы. Джон Макгинн и Нейтон Паттерсон воспользовались провалом обороны, и последний открыл счет.

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На второй тайм Шотландия вышла добивать соперника. Игра была "в одни ворота". Из множества моментов шотландцы реализовали только один – Паттерсон ассистировал Че Адамсу. Уже к концу матча Молдова получила отличный шанс. Тот же Паттерсон неуклюже сыграл рукой в ​​собственной штрафной. VAR и пенальти. Вадим Раца пробил по центру, а опытный Крэйг Гордон парировал.

Благодаря этой победе сборная Шотландии набрала 20 очков и забронировала за собой второе место в турнирной таблице группы F. Фактически "скотты" стали первыми участниками плей-офф европейской квалификации на ЧМ-2022. Ведь две лучшие команды в других группах еще сохраняют шансы на прямую путевку на катарский Мундиаль или могут опуститься ниже. Шотландия же гарантировано в плей-офф.