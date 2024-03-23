Сборная Англии выйдет на топ-спарринг против Бразилии далеко не в оптимальном составе.

Ранее “Три льва” потеряли Букайо Саку, а теперь главный тренер Гарет Саутгейт сообщил о трех новых ощутимых потерях.

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"С нами не будет Харри Кейна, Джордана Хендерсона и Коула Палмера. Двое последних могут успеть к Бельгии, а вот Харри... Очень большие сомнения", – цитирует Саутгейта Daily Mail.

Напомним, Англия будет принимать Бразилию на Уэмбли сегодня, начало в 21:00. Товарищеская встреча с Бельгией состоится 26 марта.

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