Англия переживает катастрофу перед матчем против Бразилии - выпали Кейн, ветеран и одноклубник Мудрика
06:00 - Читати українською
Сборная Англии выйдет на топ-спарринг против Бразилии далеко не в оптимальном составе.
Ранее “Три льва” потеряли Букайо Саку, а теперь главный тренер Гарет Саутгейт сообщил о трех новых ощутимых потерях.
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"С нами не будет Харри Кейна, Джордана Хендерсона и Коула Палмера. Двое последних могут успеть к Бельгии, а вот Харри... Очень большие сомнения", – цитирует Саутгейта Daily Mail.
Напомним, Англия будет принимать Бразилию на Уэмбли сегодня, начало в 21:00. Товарищеская встреча с Бельгией состоится 26 марта.
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