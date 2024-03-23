Збірна Англії вийде на топ-спаринг проти Бразилії далеко не в оптимальному складі.

Раніше "Три леви" втратили Букайо Саку, а тепер головний тренер Гарет Саутгейт повідомив про три нові відчутні втрати.

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"З нами не буде Харрі Кейна, Джордана Хендерсона і Коула Палмера. Двоє останніх можуть встигнути до Бельгії, а от Харрі... Дуже великі сумніви", – цитує Саутгейта Daily Mail.

Нагадаємо, Англія прийматиме Бразилію на Вемблі сьогодні, початок о 21:00. Товариська зустріч з Бельгією відбудеться 26 березня.

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