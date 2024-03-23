"Для меня это абсолютное неуважение": тренер Англии ответил на слухи о назначении в МЮ
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт резко развеял все "инсайды" вокруг своего будущего.
"Конечно, я ни с кем не разговаривал и не собираюсь разговаривать. Я работаю на этой должности восемь лет и никогда бы не стал вести переговоры с кем-то еще, пока я здесь. Не знаю, удовлетворит ли этот ответ ваш вопрос. Моя цель – чемпионат Европы. Если бы мы заключили новый контракт раньше, то все сказали бы: "Почему вы подписываете контракт перед Евро, где вам еще нужно проявить себя?".
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Кроме того, Манчестер Юнайтед имеет тренера. Для меня это абсолютное неуважение – создавать какие-то спекуляции, когда у команды есть тренер. У меня нет времени на подобные вещи", – цитирует Саутгейта Mirror.
Напомним, действующий контракт рулевого англичан рассчитан до конца 2024 года, но Ассоциация очень хочет его продлить. В то же время новый совладелец МЮ Джим Рэтклифф видит Саутгейта отличной заменой Тен Хагу, если нидерландец не сможет достойно завершить сезон.
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