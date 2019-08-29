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Лёв огласил заявку сборной Германии на матчи против Нидерландов и Северной Ирландии – есть дебютант

13:39 101 Читати українською
Лёв огласил заявку сборной Германии на матчи против Нидерландов и Северной Ирландии – есть дебютант
Сборная Германии / DFB

Стал известен список игроков сборной Германии, вызванных на поединки отбора к Евро-2020 против команд Нидерландов и Северной Ирландии.

 

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв огласил список из 22-х футболистов, которые будут готовиться к ближайшим поединкам Бундестим против Нидерландов и Северной Ирландии.

Німеччина провела жахливий рік, але Льов в останній момент показав, що в Бундестім є перспектива

Травмированного Лероя Сане заменил Лука Вальдшмидт из Фрайбурга, для которого этот вызов стал дебютным. Кроме того, вернулся в команду Эмре Джан, информирует официальный Twitter Немецкого футбольного союза.

Вратари: Нойер, тер Штеген, Лено

Защитники: Гинтер, Хальстенберг, Клостерманн, Шульц, Штарк, Зюле, Та

Полузащитники: Брандт, Джан, Гнабри, Горетцка, Гюндоган, Хаверц, Гектор, Киммих, Кроос, Вальдшмидт

Форварды: Ройс, Вернер

Поединок Германия – Нидерланды пройдет 6 сентября, а 9 числа Бундестим поедет в гости к Северной Ирландии. К слову, после 3-х туров немцы набрали 9 очков, а Северная Ирландия выиграла все свои 4 матча и возглавляет группу С.

"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткою

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Йоахим Лёв Йоахим Лёв Евро-2020 Германия - Нидерланды Джан-Лука Вальдшмидт Джан-Лука Вальдшмидт Германия Германия
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