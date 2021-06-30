"Я бы сказал, что у нас хорошая сетка. Англия никогда не будет иметь лучшего шанса выиграть Евро, чем сейчас.

Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – два шага сборной Украины к финалу

Они сыграли на Уэмбли. Знаю, что следующий матч состоится на выезде, но если сборной Англии удастся дойти до финала, то это означает, что команда провела на Уэмбли шесть матчей. Нельзя просить о большем, когда на этом стадионе такая атмосфера. Болельщики прямо за игроками, и футболисты отвечают им своими эмоциями.

Если бы соперников по сетке можно было выбирать, то они были бы такими, как сейчас. Перед матчем было много разговоров, что мы не сможем пройти далеко, ведь нам придется играть с Францией, Португалией или кем-то еще. Нужно подождать и посмотреть, что произойдет. Мы обыграли Германию и сделали это в феноменальном стиле", – цитирует Ширера Daily Mail.

К слову, в четвертьфинале команда Гарета Саутгейта будет противостоять сборной Украины. Матч состоится уже 3 июня в 22:00 в Риме.

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