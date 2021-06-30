"Я б сказав, що у нас хороша сітка. Англія ніколи не матиме кращого шансу виграти Євро, ніж зараз.

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Вони зіграли на Вемблі. Знаю, що наступний матч відбудеться на виїзді, але якщо збірній Англії пощастить дійти до фіналу, то це означатиме, що команда провела на Вемблі шість матчів. Не можна просити про щось більше, коли на цьому стадіоні така атмосфера. Вболівальники прямо за гравцями, і футболісти відповідають їм своїми емоціями.

Якби суперників по сітці можна було вибирати, то вони були б такими, як зараз. Перед матчем було багато розмов, що ми не зможемо пройти далеко, адже нам доведеться грати з Францією, Португалією або кимось ще. Потрібно почекати і подивитися, що станеться. Ми обіграли Німеччину і зробили це у феноменальному стилі", – цитує Ширера Daily Mail.

До слова, у чвертьфіналі команда Гарета Саутгейта протистоятиме збірній України. Матч відбудеться вже 3 липня о 22:00 у Римі.

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