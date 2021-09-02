Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо пропустит сегодняшний матч квалификации к Чемпионату мира 2022 года.

Англичанин получил повреждение на тренировке и не сыграет в матче против Венгрии, который начнется сегодня, 2 сентября, в 21:45 по киевскому времени, сообщает Sky Sports.

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Впрочем, травма оказалась достаточно простой, поэтому Санчо остается в расположении "трех львов". Не исключено, что Джейдон сможет сыграть в матчах против Андорры и Польши.

Напомним, что вингер этим летом перебрался в Манчестер Юнайтед в 85 млн евро. В текущем сезоне Санчо сыграл в 3 матчах, не записав в свой актив результативных действий.

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