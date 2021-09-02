Англія не зможе розраховувати на Санчо у матчі відбору до ЧС-2022
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо пропустить сьогоднішній матч кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 року.
Англієць зазнав пошкодження на тренуванні та не зіграє у матчі проти Угорщини, який розпочнеться сьогодні, 2 вересня, о 21:45 за київським часом, повідомляє Sky Sports.
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Втім, травма виявилась досить простою, тож Санчо залишається у розташуванні "трьох левів". Не виключено, що Джейдон зможе зіграти у матчах проти Андорри та Польщі.
Нагадаємо, що вінгер цього літа перебрався до Манчестер Юнайтед за 85 млн євро. У поточному сезоні Санчо відіграв у 3 матчах, не записавши до свого активу результативних дій.
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