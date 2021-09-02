Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду в следующих сентябрьских поединках.

Роналду дисквалифицирован на матч 5-го тура квалификации к ЧМ-2022 против Азербайджана, поскольку получил желтую карточку за празднование гола в матче с ирландцами.

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Поэтому Криштиану уже покинул расположение "селесао", проведя утром восстановительная тренировка, информирует официальный сайт Федерации футбола Португалии. Отметим, что Португалия сыграет 7 сентября против Азербайджана, а 4-го числа проведет спарринг со сборной Катара.

Напомним, что Роналду принес победу Португалии над Ирландией (2:1) и стал абсолютным рекордсменом по количеству голов в составе национальной сборной.

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