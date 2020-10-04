Госсекретарь по вопросам спорта Оливер Доуден выразил сомнение относительно безопасности мероприятия в условиях пандемии коронавируса.

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"Я очень надеюсь, что мы все-таки сделаем это. Но следует учитывать этот вирус и его непредсказуемость, я не могу ничего гарантировать. Болельщики не хотели бы, чтобы турнир проводился, если это опасно. Но если безопасность можно гарантировать, то мы, конечно, будем работать над этим. Мы готовимся с такими мыслями, но посмотрим на проявления болезни этой зимой. Принимая решение, нас в первую очередь будет волновать здоровье", – цитирует Доудена The Sun.

Заметим, что Англия должна стать ключевой страной проведения Евро-2020 следующим летом. На легендарном Уэмбли планировали сыграть 7 матчей, включая полуфинал и финал.

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