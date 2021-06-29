Англия – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча
Англия победила Германию в матче 1/8 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Поединок начался с доминирования Германии, которую Стерлинг "охладил" дальним ударом – Нойер справился. Вернер незамысловатым ударом в Пикфорда заставил вспомнить о своей репутации транжиры. Кейн также имел свою возможность, однако Нойера подстраховал защитник.
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Решающими стали 15 последних минут, за которые англичане провели удачные комбинации-клоны. Ключевым элементом оказался Джек Грилиш. "Джокер" Саутгейта отдал передачу на Шоу, а тот точно прострелил под удар Стерлинга. Все вопросы снял Кейн. На этот раз Грилиш сам навесил на голову бомбардиру "Трех львов" – 2:0