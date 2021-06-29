Поединок начался с доминирования Германии, которую Стерлинг "охладил" дальним ударом – Нойер справился. Вернер незамысловатым ударом в Пикфорда заставил вспомнить о своей репутации транжиры. Кейн также имел свою возможность, однако Нойера подстраховал защитник.

Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020 – джокер Саутгейта снял проклятие с Уэмбли

Решающими стали 15 последних минут, за которые англичане провели удачные комбинации-клоны. Ключевым элементом оказался Джек Грилиш. "Джокер" Саутгейта отдал передачу на Шоу, а тот точно прострелил под удар Стерлинга. Все вопросы снял Кейн. На этот раз Грилиш сам навесил на голову бомбардиру "Трех львов" – 2:0