Поєдинок розпочався з домінації Німеччини, яку Стерлінг "охолодив" дальнім ударом – Нойєр впорався. Вернер безхитрісним ударом у Пікфорда змусив згадати про свою репутацію марнотрата. Кейн також мав свою нагоду, однак Нойєра підстрахував захисник.

Англія переграла Німеччину та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020 – джокер Саутгейта зняв прокляття з Вемблі

Вирішальними стали 15 останніх хвилин, за які англійці провели вдалі комбінації-клони. Ключовим елементом виявився Джек Гріліш. "Джокер" Саутгейта віддав передачу на Шоу, а той точно прострілив під удар Стерлінга. Всі питання зняв Кейн. Цього разу Гріліш сам навісив на голову бомбардиру "Трьох левів" – 2:0