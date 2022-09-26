Збірні Англії та Німеччини в матчі 6-го туру групового етапу Ліги націй переможця не визначили (3:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Битва між збірними Англії та НІмеччини в останньому турі групового етапу Ліги націй не містила в собі турнірного значення. "Три леви" достроково вилетіли в дивізіон В, а "Бундестім" втратила шанси на прохід у плей-офф – тим не менш, команди мали бути надзвичайно зарядженими на перемогу. Англійці досі не виграли жодного матчу в групі, а у німців в активі залишалася всього одна звитяга.

Ліга націй: Цітаішвілі голом допоміг Грузії підвищитись у класі, Румунія покарала скандальних боснійців

Втім, перший тайм розчарував вболівальників на Вемблі та телеглядачів. Команди намагалися пресингувати, але швидкості залишалися низькими, а моментів у перші 25 хвилин не виникало взагалі. Єдиним виключенням стала невдала передача назад на Поупа, яку ледь не перехопив Хофман.

В другій половині тайму зміст гри особливо не змінився, однак з'явилася гострота. Англія виглядала переконливіше. Так, на 26-й хвилині контратака "трьох левів" завершилась шикарним пасом Шоу з лівого флангу на хід Стерлінгу – Рахім увірвався у штрафний, хитнув захисника й опинився прямо перед тер Штегеном. Марк-Андре парирував постріл нападника Челсі.

На 28-й же Кейн замкнув подачу Фодена, влучивши у суперника й одразу ж вистріливши з відскоку – повз дальню стійку!

На 44-й хвилині Стерлінг знову влетів у карний майданчик, завдавши удару з лівого краю, але м'яч полетів точно в руки тер Штегену. НІмеччина ж огризнулася у компенсований час пострілом Хофмана з лінії півкола. Сфера пролетіла поруч з лівою стійкою. У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Гансі Флік у роздягальні замінив Хофмана на Вернера, однак по перерві активніше стартувала атака Англії. В одному з епізодів Стерлінг навіть пробивав з меж штрафного в руки голкіперу. Втім, всього за чотири хвилини після відновлення гри острів'яни подарували німцям гол.

Як і очікувалось, провалився Магуайр. Харрі подарував Мусіалі м'яч перед власним карним майданчиком, а потім ще й збив Джамала. Арбітр переглянув відеоповтор і призначив пенальті, а Гюндоган спокійно його реалізував. 0:1!

В наступні 10 хвилин НІмеччина могла подвоїти свою перевагу, однак удар Зюле з лінії карного майданчика (у позиційній атаці!) пройшов поруч з правою стійкою. Вернер же після виходу віч-на-віч з Поупом не зміг влучити в ворота.

Стривожений Гарет Саутгейт на 66-й хвилині провів подвійну заміну, випустивши Сака й Маунта замість Стерлінга та Фодена, однак вже за дві хвилини його підопічні таки пропустили вдруге! "Бундестім" розкатала шикарну контратаку, завершивши її пострілом Хаверца метрів з 22-х у дальню дев'ятку – 0:2!

Тепер вже Хансі Флік провів заміни. Коуч збірної Німеччини оновив фланги, випустивши Гнабрі й Госенса замість Сане й Раума. Схоже, гості на свіжих ногах збиралися віддати ініціативу й ловити Англію на контратаках. Від Англії очікувався штурм – от тільки ніхто й подумати не міг, що команда з одним голом у шести матчах здатна повернутись у гру.

Господарі ж не тільки повернулись, а і перегорнули хід матчу. Вже на 72-й хвилині "три леви" скоротили відставання в рахунку внаслідок подачі Джеймса з правого флангу. М'яч дивним чином пролетів крізь купу футболістів, опинившись у ногах Шоу – сер Люк з п'яти метрів прошив тер Штегена.

На 75-й же спрацювали заміни Саутгейта: Сака обіграв Шлоттербека й викотив передачу в штрафний, а Маунт звідти пробив у правий кут – 2:2!

На 83-й Англія примудрилася заробити пенальті за грубий фол Шлоттербека проти Беллінгема. Кейн впевнено його реалізував – 3:2! Здавалося, що це був шах і мат для НІмеччини, однак вже на 87-й "Бундестім" заспокоїла Вемблі. Гнабрі вистрілив з-за меж штрафного у дальній нижній кут, Поуп парирував перед собою, а Хаверц зіграв на добиванні. 3:3!

Гольова феєрія на цьому голі могла й не завершитисm. Вже на 90-й хвилині Сака отримав передачу на хід, відірвався від переслідувачів і опинився перед тер Штегеном. Букайо завдав удар у лівий нижній, однак Марк-Андре врятував Німеччину. Цей момент став останнім у зустрічі.

- TER STEGEN DENIES SAKA IN THE FINAL MINUTES! pic.twitter.com/5bRZOm2DtA — ??? ???? (@TheEuropeanLad) September 26, 2022

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 3:3! Англія відправляється у дивізіон В з нулем перемог у активі. Німеччина – третя.

Італія переграла Угорщину та вийшла у плей-офф Ліги націй – тріумфальні польоти Доннарумми