В понедельник в 6-м туре Лиги наций состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига наций, 6-й тур

Группа В3

Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Рациу, 79 – Джеко, 77

Черногория – Финляндия – 0:2

Голы: Антман, 47, Каллман, 53

Удаление: Томашевич, 17 (Черногория, вторая желтая карточка)

Группа С4

Гибралтар – Грузия – 1:2

Голы: Эннсли, 77 – Кварацхелия, 19 (п.), Цитаишвили, 49

Северная Македония – Болгария – 0:1

Гол: Десподов, 50

Удаление: Тодороски, 14 (Северная Македония, красная карточка)

Группа D2

Сан-Марино – Эстония – 0:4

Голы: Аниер, 38, 80, Тенисте, 56, Саппинен, 66

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В группе В3 победитель квартета был известен еще до начала последнего тура, поэтому особой интриги в матчах не было. Несмотря на это откровенный неудачник – Румыния – сумел дать бой лидеру и одержал победу над скандальными боснийцами, которые и дальше рвутся подзаработать кровавых деньжат в спарринге с российскими агрессорами. Улучшили свое турнирное положение и финны – им удалось обойти Черногорию, которая еще с середины первого тайма играла в меньшинстве. Как следствие, повысилась в классе Босния и Герцеговина, а румыны вылетели в низший дивизион.

В группе С4 Грузия подтвердила статус фаворита своей четверки и одержала пятую победу, одолев Гибралтар, который с 1 очком опустился в низший дивизион. Приложился голом к ​​победе и экс-динамовец Георгий Цитаишвили. В параллельном матче Северная Македония в меньшинстве уступила Болгарии – обе команды в следующем сезоне попытаются снова побороться за повышение в классе.

Эстония в группе D2 продемонстрировала феноменальный показатель, добыв максиму очков. В последнем матче представитель стран Балтии деклассировал Сан-Марино, забив четыре сухих гола.

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