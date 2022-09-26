За тур до фінішу Угорщина сенсаційно очолювала третю групу та претендувала на вихід у фінальну частину Ліги націй. Все вирішував домашній матч проти Італії, яка залишалася єдиним конкурентом мадярів.

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Гулачі вже на перших хвилинах ледь не повторив Шахтар, коли пропустив м'яч поміж рук після простого удару – захисники зупинили м'яч на лінії. У середині першого тайм Петер і його партнери все ж догралися. Угорщина двічі поспіль обрізалася на власній половині, Ньйонто випередив Гулачі, а Распадорі вразив ворота.

Господарі намагалися розігрувати м'яч біля власних воріт, витягуючи "Скуадру Адзурру" в пресинг, і потім розганяли швидкі атаки. Ключовою персоною у такій грі був Собослай, який вмикав дриблінг і роздавав передачі у розріз. Задум зрозумілий, але він погано працював через велику кількість помилок. Головною зброєю Угорщини стали стандарти, які гостро виконував той же Собослай.

На початку другого тайму італійці дивом не пропустили – фантастику показав Доннарумма. Джіджі в першому епізоді потягнув три гострі удари та не дозволив забити Адаму Салаю, який сьогодні прощався зі збірною Угорщини. А в другому епізоді голкіпер взяв удар впритул. Цим подвиги Доннарумми не обмежилися. Він також зреагував на підступний рикошет після пострілу Стайлза.

Італія відбивалася, однак знайшла момент, щоб подвоїти перевагу. Барелла покотив у штрафний майданчик на Крістанте, а простріл Браяна замкнув Дімарко. Згодом лівий латераль міг оформити дубль – м'яч пролетів над поперечиною. Але двох голів Італії вистачило для перемоги. "Скуадра" виграла групу та вийшла у плей-офф Ліги націй. Туди також вийшли Хорватія та Нідерланди.

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