"Думаю, они должны быть очень взволнованы. Это очень молодая команда с большим потенциалом. Считаю, что они должны ставить целью победу на ближайших чемпионатах Европы и мира.

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У них есть потенциал. Конечно, многие команды хотят победить, но я думаю, что английская команда, игроки которой выступают в топ-клубах, способна на это", – цитирует Де Брюйне издание Goal.

Напомним, уже сегодня, 11 октября, Бельгия на выезде сыграет против сборной Англии в рамках 3-го тура Лиги наций. Подопечные Роберто Мартинеса после двух поединков лидируют в турнирной таблице группы А2, добыв две победы. Англии с двумя очками идет второй.

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