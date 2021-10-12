Поединок отбора к ЧМ-2022 между Англией и Венгрией начался с небольших беспорядков.

Перед стартовым свистком игроки "Трех львов" уже традиционно стали на колено в рамках акции BLM. Фанаты гостей освистали такие действия соперника.

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После этого на сектор венгров пришла полиция и, пытаясь сдержать болельщиков, даже применила дубинки. В результате состоялась потасовка. Когда гости Уэмбли вышли вперед, в их секторе даже был запущен файер.

Terrible choice by ITV to keep the cameras on the game & not on the Hungary fans getting cracked with batons #ENGHUN

pic.twitter.com/iT1hZXjnoP — Darren (@Darren94775262) October 12, 2021 К слову, сборная Англии перед стартом поединка возглавляла турнирную таблицу группы I с 19-ю очками в активе, Венгрия шла четвертой и имела 10 пунктов.

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