Англия – Венгрия: болельщики устроили стычку с полицией на Уэмбли
23:06 - Читати українською
Поединок отбора к ЧМ-2022 между Англией и Венгрией начался с небольших беспорядков.
Перед стартовым свистком игроки "Трех львов" уже традиционно стали на колено в рамках акции BLM. Фанаты гостей освистали такие действия соперника.
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После этого на сектор венгров пришла полиция и, пытаясь сдержать болельщиков, даже применила дубинки. В результате состоялась потасовка. Когда гости Уэмбли вышли вперед, в их секторе даже был запущен файер.
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