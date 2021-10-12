Поєдинок відбору до ЧС-2022 між Англією та Угорщиною розпочався із невеликих заворушень.

Перед стартовим свистком гравці "Трьох левів" вже традиційно стали на коліно в рамках акції BLM. Фанати гостей освистали такі дії суперника.

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Після цього на сектор угорців завітала поліція і, намагаючись стримати вболівальників, навіть застосувала кийки. Внаслідок цього відбулась штовханина.Коли гості Вемблі вийшли вперед, у їхньому секторі навіть був запущений файєр.

Terrible choice by ITV to keep the cameras on the game & not on the Hungary fans getting cracked with batons #ENGHUN

pic.twitter.com/iT1hZXjnoP — Darren (@Darren94775262) October 12, 2021 До слова, збірна Англії перед стартом поєдинку очолювала турнірну таблицю групи І з 19-ма очками в активі, Угорщина йшла четвертою і мала 10 пунктів.

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