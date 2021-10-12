Англія – Угорщина: вболівальники влаштували сутичку з поліцією на Вемблі
23:06 - Читать на русском
Поєдинок відбору до ЧС-2022 між Англією та Угорщиною розпочався із невеликих заворушень.
Перед стартовим свистком гравці "Трьох левів" вже традиційно стали на коліно в рамках акції BLM. Фанати гостей освистали такі дії суперника.
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Після цього на сектор угорців завітала поліція і, намагаючись стримати вболівальників, навіть застосувала кийки. Внаслідок цього відбулась штовханина.Коли гості Вемблі вийшли вперед, у їхньому секторі навіть був запущений файєр.
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