Англия – Панама: фанат проиграл пари и вынужден набить тату с изображением Стоунза – Уокер готов оплатить

Болельщик сборной Англии сомневался в бомбардирских способностях защитника Джона Стоунза, за что поплатился. Теперь его тело будет украшать татуировка с изображением футболиста.

В матче 2 тура ЧМ-2018 Англия разбила Панаму со счетом 6:1 и обеспечила себе выход из группы. В активе "Трех львов" 6 очков после 2 туров.

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Один из болельщиков Англии надолго запомнит этот матч. Перед поединком Англия – Панама фанат написал в Твиттере, что готов сделать тату с изображением Стоунза, если тот забьет гол. В итоге защитник отметился дублем.

После поединка партнер Стоунза Кайл Уокер ответил, что оплатит стоимость татуировки. Реакция фаната пока неизвестна, как и то, сдержит ли он слово.