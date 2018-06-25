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Англия – Панама: фанат проиграл пари и вынужден набить тату с изображением Стоунза – Уокер готов оплатить

12:51 79 Читати українською
Англия – Панама: фанат проиграл пари и вынужден набить тату с изображением Стоунза – Уокер готов оплатить
Джон Стоунз / фото: Sky Sports

Болельщик сборной Англии сомневался в бомбардирских способностях защитника Джона Стоунза, за что поплатился. Теперь его тело будет украшать татуировка с изображением футболиста.

В матче 2 тура ЧМ-2018 Англия разбила Панаму со счетом 6:1 и обеспечила себе выход из группы. В активе "Трех львов" 6 очков после 2 туров.

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Один из болельщиков Англии надолго запомнит этот матч. Перед поединком Англия – Панама фанат написал в Твиттере, что готов сделать тату с изображением Стоунза, если тот забьет гол. В итоге защитник отметился дублем.

После поединка партнер Стоунза Кайл Уокер ответил, что оплатит стоимость татуировки. Реакция фаната пока неизвестна, как и то, сдержит ли он слово.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Англия - Панама Англия Англия футбольные курьёзы Джон Стоунз Джон Стоунз Кайл Уокер Кайл Уокер
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