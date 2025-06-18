Англія – Панама: фанат програв парі та змушений набити тату із зображенням Стоунза – Вокер готовий оплатити

Вболівальник збірної Англії сумнівався у бомбардирських здібностях захисника Джона Стоунза, за що поплатився. Тепер його тіло прикрашатиме татуювання із зображенням футболіста.

В матчі 2 туру ЧС-2018 Англія розбила Панаму з рахунком 6:1 та забезпечила собі вихід з групи. В активі "Трьох левів" 6 очок після 2 турів.

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Один з вболівальників Англії надовго запам'ятає цей матч. Перед поєдинком Англія – Панама фанат написав у Твіттері, що готовий зробити тату із зображенням Стоунза, якщо той заб'є гол. В підсумку захисник відзначився дублем.

Після поєдинку партнер Стоунза Кайл Вокер відповів, що оплатить вартість татуювання. Реакція фаната наразі невідома, як і те, чи дотримає він слова.