"Всі роблять помилки. Тренер вибирає команду в міру своїх знань і на основі того, що він бачить на тренуваннях. Звичайно, споглядаючи назад, ми можемо сказати, що вчинили б по-іншому. Ми дуже розчаровані. Віра і надія у нас були", – цитує Льова DW.

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"Для всіх нас це – величезне розчарування. Ми сподівалися досягти більшого на цьому турнірі і вірили в нашу команду. У таких матчах необхідно використовувати ті шанси, які у вас виникають. Тімо Вернер і Томас Мюллер, на жаль, не змогли скористатися ними і забити. Загалом, жахливо, що ми вилетіли", – також наводить слова Йоахіма сайт УЄФА з посиланням на ARD.

Зауважимо, для німецького фахівця це був останній матч на чолі збірної Німеччини. Його замінить колишній наставник Баварії Ганс-Дітер Флік.

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